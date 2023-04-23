Россия стремится отсрочить открытую мобилизацию: как Кремль хочет пополнить "мясной фонд" армии (21)

24 канал 2023.04.23 10:00

Михаил Гема 09:45, 23 апреля Сможет ли Россия собрать 400 тысяч добровольцев / Коллаж 24 Канала (Иллюстративное фото) Минобороны России начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. В Кремле пытаются подольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможной напряженности в обществе в этой связи. Источник: Министерство обороны Великобритании Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 23