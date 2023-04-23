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Сколько ракет Россия способна накопить до осени - ответ Игната (13)

Online.ua 2023.04.23 10:57
23 апреля, 10:11 РФ готовится к новым ракетным атакам по Украине следующей осенью. Однако в Воздушных силах успокаивают, поскольку за столь короткий промежуток времени Россия не сможет восстановить свой потенциал. Источник: пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Как быстро РФ сможет восстановить свой ракетный потенциал Представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что до
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