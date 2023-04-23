Сколько ракет Россия способна накопить до осени - ответ Игната (13)

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- РФ не сможет накопить до осени даже треть от ракет, которые она имела в начале вторжения в Украину - Игнат : New Voice 12:46
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- Сколько ракет Россия способна накопить до осени - ответ Игната : Online.ua 10:57
- рф не сможет накопить до осени и треть того ракетного потенциала, который у нее был - Игнат : ПрессОрг24 10:43
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