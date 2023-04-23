Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса (16)

Главред 2023.04.23 13:35

Алексей Тесля 23 апреля 2023, 13:17 обновлено 23 апреля, 13:28 Позиция Бориса Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО, не исключил Петр Вавжик. Петр Вавжик (справа) ответил Борису Писториусу / Facebook/piotr.wawrzyk.7, Facebook/borispistorius В Польше прокомментировали заявление министра обороны Германии о "приоткрытых дверях" НАТО для Украины. Варшава поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО и критикует