В Минобороны Эстонии назвали сроки "реального" контрнаступления ВСУ и что ему мешает (14)

- Министр обороны Эстонии заявил, что дождливая погода может повлиять на планы контрнаступления ВСУ : Гордон 17:05
- 23 апреля 2023, 16:57 "Месяц, может быть, два", - министр обороны Эстонии объяснил задержку контрнаступления ВСУ : Диалог.ua 17:03
- Когда начнется контрнаступление ВСУ - прогноз министра обороны Эстонии : Online.ua 16:57
- Минобороны Эстонии назвало основные потребности Украины для успешного контрнаступления : Online.ua 16:57
- В Эстонии считают, что контрнаступление ВСУ начнется по меньшей мере через месяц: что ему мешает : New Voice 16:46
- В Минобороны Эстонии назвали сроки контрнаступления ВСУ и рассказали, что мешает : ТСН.ua 16:16
- В Минобороны Эстонии назвали потребности Украины для проведения контрнаступления : ДнепрCity.net 16:03
- Министр обороны Эстонии: до начала украинского контрнаступления может пройти месяц : Українська правда 15:39
- Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки : Главред 15:35
- В Минобороны Эстонии назвали сроки "реального" контрнаступления ВСУ и что ему мешает : Новости N 15:08
- 23.04.23 14:51 Самым большим препятствием для контрнаступления ВСУ является погода. До его начала - "месяц, возможно, два", - министр обороны Эстонии Певкур : Цензор.Нет 15:02
- В Минобороны Эстонии назвали потребности Украины для проведения контрнаступления : РБК-Україна 15:01
- До начала украинского наступления пройдет еще месяц, - министр обороны Эстонии Певкур : Еспресо TV 14:34
- Министр обороны Эстонии: до начала украинского контрнаступления может пройти месяц : УП Європейська правда 14:34