В Минобороны Эстонии назвали сроки "реального" контрнаступления ВСУ и что ему мешает (14)

Новости N 2023.04.23 15:08

Сегодня в 15:00 Самым большим препятствием для начала контрнаступления ВСУ является дождливая погода. При этом до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца. Такое мнение в интервью высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR. "Если послушать мнения, (звучавшие на базе, - ред.) "Рамштайн", то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении.