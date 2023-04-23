Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Минобороны Эстонии назвали сроки "реального" контрнаступления ВСУ и что ему мешает

В Минобороны Эстонии назвали сроки "реального" контрнаступления ВСУ и что ему мешает (14)

Новости N 2023.04.23 15:08
Сегодня в 15:00 Самым большим препятствием для начала контрнаступления ВСУ является дождливая погода. При этом до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца. Такое мнение в интервью высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR. "Если послушать мнения, (звучавшие на базе, - ред.) "Рамштайн", то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении.
ЭСТОНИЯ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, УКРАИНЕЦ, ПОГОДА, ПРЕПЯТСТВИЕ, ТАНК, Эстония, Украина, Германия, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023