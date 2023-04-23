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В Почаеве прихожане УПЦ МП считают, что Путин - их правитель, а ракеты по Украине запускает Бог

В Почаеве прихожане УПЦ МП считают, что Путин - их правитель, а ракеты по Украине запускает Бог (15)

РБК-Україна 2023.04.23 17:31
Почаев, Воскресенье 23 апреля 2023 17:27 Фото: прихожане УПЦ МП шокировали высказываниями о Путине и обстрелах Украины (скриншот с видео youtube.com) Автор: Владимир Костырин В Почаевской лавре прихожане УПЦ Московского патриархата считают российского диктатора Владимира Путина своим правителем, а ракетные обстрелы Украины называют действиями Бога. Об этом стоорнницы РПЦ в Украине заявили в интервью "Громадське".
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