В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках (17)

- Система Prozorro открыла информацию о вооруженных оборонных закупках : НикВести 17:53
- 23 апреля, 17:06 Про продукты, одежду и горючее: Prozorro открывает информацию об оборонных закупках : ICTV Факти 17:36
- Госзакупки для военных: в Украине начали действовать важные изменения : Судово-юридична газета 17:17
- Prozorro открыло информацию о необоронных закупках Минобороны : ZN,UA 17:15
- Prozorro открывает информацию о безоружных оборонных закупках - Минэкономики : Online.ua 16:57
- В Prozorro с сегодняшнего дня будет появляться информация о неоружейных оборонных закупках : ПрессОрг24 16:43
- В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках : Еспресо TV 16:34
- В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках : УП: Економічна правда 16:33
- Prozorro открывает информацию о неоружейных оборонных закупках : Громадське телебачення 16:06
- 23.04.23 15:53 Prozorro открывает информацию о неоружейных оборонных закупках, - Минэкономики : Цензор.Нет 16:02
- В Prozorro открыли информацию о закупках продуктов, вещей и горючего для военных : Український Бізнес Ресурс 15:42
- 15:28 23.04.2023 Сегодня Prozorro открывает информацию о безоружейных оборонных закупках : Петр и Мазепа 15:39
- В Украине начали действовать важные изменения насчет госзакупок для военных : MY.UA 15:38
- В Prozorro с сегодняшнего дня будет появляться информация о неоружейных оборонных закупках : GlavPost.Com 15:29
- 14:18 23.04.2023 Prozorro открывает информацию о безоружейных оборонных закупках - Минэкономики : Інтерфакс-Україна 15:15
- В Украине начали действовать важные изменения насчет госзакупок для военных : УНИАН 15:13
- 23 апреля 2023, 14:25 В Prozorro с сегодняшнего дня будет появляться информация о неоружейных оборонных закупках : Українські національні новини 14:43