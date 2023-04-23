В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках (17)

Еспресо TV 2023.04.23 16:34

23 апреля, 2023 воскресенье 16:24 В системе Prozorro с 23 апреля открыли данные о вооруженных оборонных закупках Об этом сообщает Министерство экономики . Отображение информации о вооруженных оборонных закупках стало доступно в Prozorro с 23 апреля. По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун, теперь оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих вооруженных закупках.