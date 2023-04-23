"Фарс во время войны". К борьбе с любителями форсажа начали привлекать военкоматы (16)

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- Столичным любителям дрифта и форсажа приготовиться: полиция начала работать вместе с военкомами : ПрессОрг24 16:43
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- 23.04.2023 в 15:47 Патрульная полиция привлекла военкоматы к борьбе с любителями дрифта : InfoResist.org 16:00
- Патрульная полиция начала привлекать военкоматы к борьбе с любителями дрифта - фото : ЛІГАБізнесІнформ 15:08