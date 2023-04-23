"Фарс во время войны". К борьбе с любителями форсажа начали привлекать военкоматы (16)

РБК-Україна 2023.04.23 17:01

Киев, Воскресенье 23 апреля 2023 16:58 Фото: к борьбе с любителями форсажа начали привлекать военкоматы (facebook.com/Bilosh) Автор: Елизавета Драбкина В Киеве патрульная полиция начала привлекать военкоматы к борьбе с любителями форсажа и дрифта во время полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.