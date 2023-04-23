Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт" (18)

- "Не забудем, не простим". В России отреагировали на невыдачу виз журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в ООН : New Voice 20:31
- 23.04.2023 в 20:30 Российских журналистов не пустили на Совбез ООН. Лавров в бешенстве : InfoResist.org 20:30
- Российских журналистов не пустили в США. Лавров пригрозил, что "не забудет, не простит" : РІА Мелітополь 20:10
- 23 апреля 2023, 19:33 МИД РФ собирается мстить США из-за невыдачи виз журналистам Лаврова: "Они это запомнят" : Диалог.ua 20:03
- Лавров поклялся отомстить США за невыдачу виз для российских СМИ на Совбез ООН : ОстроВ 19:39
- 23.04.2023 19:11 Глава МИД РФ пообещал " не забыть и не простить" Госдепу США : ДонПресс 19:33
- Остаются на болотах: США не выдали визы журналистам рф для сопровождения лаврова : UA.News 19:23
- Российским журналистам не выдали визу в США: у Лаврова и Захаровой истерика : Новини Live 18:54
- "Не забудем, не простим": Лавров возмутился, что США отказались пускать в страну российских пропагандистов : ТСН.ua 18:46
- Российских журналистов не пустили в США, Лавров свирепствует и сыплет угрозами : Главком 18:35
- Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт" : Еспресо TV 18:34
- Российских журналистов не пустили в США. Лавров пригрозил, что "не забудет, не простит" : Антикор.com.ua 18:13
- Российским журналистам не выдали визы для поездки на Совбез ООН: МИД РФ грозит ответом : MY.UA 18:08
- Российским журналистам не выдали визы для поездки на Совбез ООН: МИД РФ грозит ответом : Фокус 18:04
- "Не забудем, не простим": Лавров устроил истерику из-за невыдачи американских виз : УНИАН 17:43
- США не выдали визы российским журналистам. В МИД РФ заявили, что этого "не забудут, не простят" : Соцпортал 17:41
- 23.04.23 17:30 Российским журналистам не выдали визы в США. Лавров пообещал, что "не забудет, не простит" : Цензор.Нет 17:32
- Российских журналистов не пустили в США. Лавров пригрозил, что "не забудет, не простит" : РБК-Україна 17:01