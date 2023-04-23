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Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт"

Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт" (18)

Еспресо TV 2023.04.23 18:34
23 апреля, 2023 воскресенье 17:34 Посольство Соединенных Штатов Америки в России в воскресенье, 23 апреля 2023 года, отказало пропагандистскому пулу главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова в выдаче въездных виз Сотрудники ведущих российских госинформресурсов должны были освещать деятельность Лаврова в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (Нью- Йорк) во время председательства РФ в Совбезе ООН.
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