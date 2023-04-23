Солдаты РФ и вагнеровцы устроили перестрелку на Донбассе (17)

Online.ua 2023.04.23 19:57

23 апреля, 19:56 Согласно данным украинских военных, в оккупированной Станице Луганской произошла драка и перестрелка между российскими солдатами и наемниками Группы "Вагнера" Источник: сводка Генштаба ВСУ На Донбассе произошла перестрелка между солдатами РФ и вагнеровцами Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что на фоне новых поражений на фронте армия РФ и боевики ЧВК "Вагнера" все чаще пытаются найти виновных в этом.